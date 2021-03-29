Київ та Бровари з'єднають човниковою електричкою, для якої буде збудовано нова залізнична платформа в пішохідній доступності від центру Броварів.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

"Для реалізації проекту залізничного сполучення Бровари-Київ «Укрзалізниця» планує повністю модернізувати 8 поїздів, кожен з яких матиме 10 вагонів. За попереднім проектом електричка курсуватиме від нової платформи, яка буде збудована поблизу стадіону «Спартак»", - написав Сапожко в фейсбуці.

У Києві електричка буде робити зупинку на станції "Дарниця", а кінцевою точкою буде або центральний вокзал, або "Почайна". Оптимальний маршрут і графік руху планують визначити на публічному обговоренні.

Вартість проїзду розглядається на рівні 15 гривень.

"Вважаю, що успішна реалізація проекту допоможе розвантажити пасажиропотік в години «пік» та значно зекономить час на дорогу, адже за 20-30 хвилин можна буде дістатись правого берега Києва без пересадок", - написав Сапожко.

Нагадаємо, що в кінці лютого президент Володимир Зеленський анонсував проєкт з оновлення приміського залізничного сполучення для Києва, Харкова і Дніпра

Після цього в середині березня "Укрзалізниця" запустила човникову електричку з Бучі в Київ (станція "Святошино"). За словами в.о. члена правління УЗ Олександра Перцовського, ця електричка є початком проєкту City Express, анонсованого Зеленським.