У процесі підготовки ЗВТ з Туреччиною залишається ряд неузгоджених питань

Україна хоче рухатися в переговорах якнайшвидше, але при цьому не на шкоду інтересам наших виробників.

У процесі підготовки угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною залишається ряд неузгоджених питань

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"Поки у нас є низка взаємних побоювань... У нас є питання і щодо промислових, і щодо аграрних товарів, і щодо послуг, в яких ми ще не зпівставили свої інтереси. Але вони дуже чітко визначені - ми знаємо, чого ми хочемо від Туреччини, і знаємо, чого Туреччина хоче від нас", - сказав Качка.

Він підкреслив, що Україна хоче рухатися в переговорах якнайшвидше, але при цьому не на шкоду інтересам наших виробників.

Качка зазначив, що в українського бізнесу є обґрунтовані побоювання, пов'язані з відкриттям ринку з Туреччиною, але більше запитів на доступ до турецького ринку, ніж на захист від турецьких товарів при доступі на український ринок.

"Туреччина досить агресивно розвивається. І не тільки в плані темпів, але і в плані своєї політики вона досить агресивна. Це добре, тому що це підтягує і нашу торгівлю - ми багато туди експортуємо і металу, і зерна, і інших товарів. Але нам потрібна зважена угода. Нам потрібна угода, яка б давала і нам стимули для розвитку експорту до Туреччини, і туркам теж допомагала, а не варіант, коли одній зі сторін це більш вигідно, ніж іншій. Але зараз я думаю, що обидві сторони розуміють, що потрібно не намагатися думати, як обіграти партнера, а домовитися і зрозуміти, що у нас через Чорне море має діяти режим справжньою вільної торгівлі, взаємовигідною", - зазначив Качка.

Нагадаємо, що Україна і Туреччина планували закінчити переговори про створення ЗВТ ще у 2018 році. Торік міністр закордорнних справ Дмитро Кулеба допустив можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною до кінця цього року, але цього не відбулося.

У жовтні президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною буде підписано найближчим часом.