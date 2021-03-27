Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку, – Чернишов

Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку.

Про це йшлося під час зустрічі Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з керівництвом “Нафтогазової асоціації України” та з представниками мереж автозаправних станцій, повідомив Урядовий портал.

На зустрічі обговорили результати відпрацювання проблеми незаконної торгівлі пальним та детінізацію ринку нафтопродуктів.

“В результаті спільної роботи має бути припинена діяльність усіх нелегальних автозаправних станцій. Триває робота з виявлення незаконного обігу пального. Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку”, – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Представники Асоціації зауважили, що виступають за чесну конкуренцію в межах правового поля. У кожній з областей нині працюють міжвідомчі групи, робота яких спрямована на припинення нелегального обігу пального.

“Наші стратегічні завдання – закрити тіньовий ринок пального, підтримати повну і прозору фіскалізацію, а також створити умови для прогнозування цін на пальне”, – додав Міністр.

Нагадаємо, Служба безпеки України призначила низку експертиз у справі мережі АЗС Glusco, на об'єктах якої пройшли обшуки.

У 2016 році "Роснафта", на базі колишніх заправок якої була створена мережа, вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком.

Кримінальне провадження, в рамках якого відбулися обшуки, розслідується за ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Сама мережа заперечила причетність до ухилення від сплати податків.