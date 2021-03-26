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Одеський припортовий завод отримав 1,19 млрд грн чистого збитку

У 2019 році ОПЗ скоротив чистий збиток в 10,3 разів (на 677,9 млн грн) у порівнянні з 2018 роком - до 72,56 млн грн.

Одеський припортовий завод отримав 1,19 млрд грн чистого збитку
Фото: korrespondent.net

Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у 2020 році, за попередніми даними, отримав чистий збиток у розмірі 1,19 млрд грн. Це в 16,5 разів (на 1,12 млрд грн) більше, ніж у 2019 році.

Про це свідчить оприлюднена в системі розкриття інформації НКЦБФР повістка зібраних акціонерів заводу 28 квітня 2021 року, передає “Інтерфакс-Україна”.

Активи Одеського припортового заводу у 2020 році збільшились на 0,7% - до 4,8 млрд грн, тоді як основні кошти зменшились на 4,2% - до 3,67 млрд грн.

У 2019 році ОПЗ скоротив чистий збиток в 10,3 разів (на 677,9 млн грн) у порівнянні з 2018 роком - до 72,56 млн грн.

Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації. За рік роботи ОПЗ було вироблено понад 796 тис. тонн карбаміду і 90 тис. тонн аміаку.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Кабінет міністрів призначив Миколу Парсентьєва виконуючим обов'язки голови правління-директора акціонерного товариства "Одеський припортовий завод".

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