iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
ГоловнаЕкономікаБізнес

Компанія "Енергетичний еквівалент" виграла суд на 110 млн грн у ОПЗ, - ЗМІ

Після рішення суду компанія зможе зажадати відшкодування збитків.

Компанія "Енергетичний еквівалент" виграла суд на 110 млн грн у ОПЗ, - ЗМІ
Фото: korrespondent.net

17 грудня Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу компанії «Енергетичний еквівалент» і відмовив «Одеського припортового заводу» в позові на суму 110 млн грн. Рішення суду вступило в силу з дня його прийняття. Про це Українським Новинам повідомила керівник "Енергетичного еквівалента" Валентина Ретівова.

«Суперечка виникла з договору на поставку і переробку давальницької сировини (природного газу), укладеного ще в 2019 році, який не був виконаний. При цьому сторони покладали провину за невиконання договору один на одного, а ОПЗ відмовлявся підписати з Енергетичним еквівалентом продовження терміну виконання зобов'язань за спірним договором. Після рішення суду компанія «Енергетичний еквівалент» зможе зажадати відшкодування Одеським припортовим заводом багатомільйонних збитків, понесених з 2019 року у зв'язку з невиконанням зобов'язань перед підприємствами агросектора з постачання добрив», - сказала вона.

Зазначається, що в липні 2020 року Верховний суд України визнав правоту компанії «Енергетичний еквівалент" в суперечці з ОПЗ про продовження на 4 місяці терміну договору на поставку давальницької сировини на умовах договору 2019 року. Після підтвердження рішенням суду необґрунтованності претензій ОПЗ компанія "Енергетичний еквівалент" зможе реалізувати своє право на поставку на ОПЗ давальницької сировини - природного газу в обсязі до 60 млн м3 щомісячно для переробки протягом 4-х місяців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також