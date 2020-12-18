Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
ГоловнаЕкономікаДержава

"Нафтогаз" підписав договір про купівлю Юзівської площі

"Будемо повертати Україні віру у власні сили та проекти".

"Нафтогаз" підписав договір про купівлю Юзівської площі
Юзовское месторождение сланцевого газа
Фото: biz.liga.net

НАК "Нафтогаз України" та "Надра України" підписали договір купівлі-продажу частки розміром 99% у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська". Це товариство володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці, розташованій у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Крім того, "Нафтогаз" уклав договір про придбання 1% статутного капіталу ТОВ "Надра Юзівська", який належить дочірньому підприємству НАК "Надра України" "Український геологічний науково-виробничий центр". Внаслідок чого "Нафтогаз" стане єдиним власником "Надра Юзівська".

Для повноцінного набуття "Нафтогазом" права на частку у статутному капіталі потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію.

"Після завершення офіційних процедур ми будемо готові в найкоротші терміни зрушити з місця питання розробки Юзівської площі, яке не вирішувалося роками", - зазначив керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" бачить потенціал Юзівки у розробці газу щільних піщаників.

"Розробляти будемо власними силами, але команду превентивно підсилили фахівцями, які працювали в Shell і курирували цей проект. Будемо з ними повертати Україні віру у власні сили та проекти", - прокоментував він у фейсбуці.

За словами Коболєва, "Юзівська - складна історія для України".

"Вона починалась як проект з поважним інвестором, зрозумілими правилами та вигодами для держави. На жаль, війна стала на заваді цим планам, інвестор вийшов з України, а подальші спроби реанімувати проект були доволі сумнівними і тому сумними", - додав він.

16 грудня Кабмін дозволив "Нафтогазу" придбати Юзівську нафтогазоносну площу.

Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. На родовищі можна видобувати до 20 млрд куб. м газу на рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також