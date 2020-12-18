"Нафтогаз" підписав договір про купівлю Юзівської площі

"Будемо повертати Україні віру у власні сили та проекти".

НАК "Нафтогаз України" та "Надра України" підписали договір купівлі-продажу частки розміром 99% у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська". Це товариство володіє правом на розвідку та видобування вуглеводнів на Юзівській ділянці, розташованій у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Крім того, "Нафтогаз" уклав договір про придбання 1% статутного капіталу ТОВ "Надра Юзівська", який належить дочірньому підприємству НАК "Надра України" "Український геологічний науково-виробничий центр". Внаслідок чого "Нафтогаз" стане єдиним власником "Надра Юзівська".

Для повноцінного набуття "Нафтогазом" права на частку у статутному капіталі потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію.

"Після завершення офіційних процедур ми будемо готові в найкоротші терміни зрушити з місця питання розробки Юзівської площі, яке не вирішувалося роками", - зазначив керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Коболєв зазначив, що "Нафтогаз" бачить потенціал Юзівки у розробці газу щільних піщаників.

"Розробляти будемо власними силами, але команду превентивно підсилили фахівцями, які працювали в Shell і курирували цей проект. Будемо з ними повертати Україні віру у власні сили та проекти", - прокоментував він у фейсбуці.

За словами Коболєва, "Юзівська - складна історія для України".

"Вона починалась як проект з поважним інвестором, зрозумілими правилами та вигодами для держави. На жаль, війна стала на заваді цим планам, інвестор вийшов з України, а подальші спроби реанімувати проект були доволі сумнівними і тому сумними", - додав він.

16 грудня Кабмін дозволив "Нафтогазу" придбати Юзівську нафтогазоносну площу.

Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. На родовищі можна видобувати до 20 млрд куб. м газу на рік.