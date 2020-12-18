Україна і Канада розширять зону вільної торгівлі, – посол Канади

Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою буде поглиблена у 2021 році за рахунок, зокрема, сфери послуг.

Про це повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза в ході онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму.

Вона зазначила, що для цього Україна повинна рухатися шляхом реформ, зокрема, реформувати систему правосуддя.

«Реформа системи правосуддя – це той напрямок, в якому ми повинні продовжувати працювати та належним чином його просувати для України. Це вкрай важливо для українських громадян і також для двосторонніх відносин, якщо ми хочемо їх посилювати, в особливості торговельні відносини», - сказала Лариса Ґаладза.

Посол також наголосила, що Канада продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України.

«Канада незмінно та безкомпромісно підтримуватиме територіальну цілісність не лише шляхом тактичних навчань, які ми організуємо для Збройних Сил України, коли вони готуються до розгортання на Донбасі, але й також у форматі багатосторонніх форумів та ініціатив на кшталт Кримської платформи. Канада продовжуватиме стояти пліч-о-пліч з Україною», - підкреслила вона.