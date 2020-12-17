Парламент ухвалив закон про "інвестиційних нянь"

Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила так званий закон про інвестиційних нянь.

За проєкт закону №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" проголосували 252 нардепи.

З них 221 від "Слуги народу", чотири від "За майбутнє", 20 від "Довіри" і сім позафракційних.

Метою документу є збільшення інвестиційної привабливості України для внутрішніх та зовнішніх інвесторів, трудової зайнятості громадян України, поліпшення якості їх життя, а також збільшення доходів Державного та місцевих бюджетів, Пенсійного та інших фондів соціального страхування.

Закон:

визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестпроєктів зі значними інвестиціями ( 20+ млн євро, 80+ робочих місць; 115+ % від середньої зарплати у галузі/регіоні);

передбачає ряд пільг для таких інвесторів та закріплює статус держустанови, до складу якої входять інвестиційні менеджери («інвест-няні»);

обсяг держпідтримки не може бути більше 30% від суми інвестицій у проєкт, а строк його реалізації – до 5 років;

під дію Закону не потраплять компанії, що мають заборгованість зі сплати обов’язкових платежів на суму понад 10 мінімальних зарплат.

Напдепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook додала, що інвестори можуть розраховувати на підтримку, якщо вкладають кошти в промисловість, інфраструктуру, логістику, переробку сміття, туризм, освіту, медицину, спорт.

Підтримали декілька ключових, за словами нардепів, правок. Зокрема, дозволяються податкові пільги гірничо-збагачувальним комбінатам руд, всім приватним митним складам, передбачається додаткова підтримка за рахунок державних коштів у побудові інфраструктури.

Парламент відхиляв правки, запропоновані до повторного другого читання. Загалом до другого читання було подано 500 поправок. Сергій Соболєв з фракції "Батьківщина" зазначив, що його фракція не голосуватиме за цей документ, адже "закон дозволяє бути інвесторами тим, хто підпав під міжнародні санкції, закон фактично не дає можливостей для реальних інвестицій".

Згідно з законом, інвесторам з визначними інвестиціями має надаватися державна підтримка у вигляді звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектувальних виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту.

Також повинно забезпечуватися переважне право землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

Для такого інвестора мають за рахунок державного та місцевого бюджетів будувати автодороги, лінії зв'язку, інженерні комунікції, що необхідні для реалізації проєкту.

Не можуть претендувати на отримання допомоги за цим законом компанії, які не розкрили інформацію про кінцевого власника, ті, в яких більше 50% акцій належать офшорним компаніям, компанії з понад 10% акцій з держави-агресора та компанії, зареєстровані в ній. Також не можуть претендувати на підтримку компанії, які є в санкційному списку України.

Нагадаємо, що на початку грудня нардепи відправили на доопрацювання цей закон, оскільки в залі не підтримали правки, що розбалансувало документ.

Під час обговорення нардепи наголошували на тому, що іноземні інвестори завдяки проєкту закону отримують набагато ліпші умови, ніж вітчизняні.

1 липня Офіс президента представив законопроєкт про "інвестиційних нянь".

У проєкті закону до першого читання йшлося про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

Крім того, ці інвестори отримають інвестиційного менеджера, який буде супроводжувати їх від початку проєкту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій із різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

13 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками провідних бізнес-асоціацій країни й закликав брати участь в урядових програмах для великих інвесторів.

Президент запевнив, що він особисто і його команда "готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну", та нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" й податкові канікули.