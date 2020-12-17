"Укрзалізниця" з 24 грудня запускає ще два поїзди в Карпати

"Укрзалізниця" з 24 грудня цього року запускає поїзди №5/6 Ужгород - Херсон і №149/150 Харків - Ворохта, які курсуватимуть через день.

"Завдяки зазначеним поїздам мешканці східних та південних регіонів отримають пряме сполучення з місцями зимового відпочинку", - йдеться на сайті компанії.

Поїзд №5/6 Ужгород - Херсон відправлятиметься з Ужгорода о 16:21 і прибуватиме до Херсона о 13:59. У зворотному напрямку відправлення з Херсона призначено на 15:10, а прибуття до Ужгорода - на 13:11. Передбачені зупинки на станціях "Мукачево", "Львів", "ім. Тараса Шевченка", "Долинська", "Кривий Ріг", "Апостолове".

Поїзд №149/150 Харків - Полтава - Ворохта відправлятиметься з Харкова о 12:28 і прибуватиме до Ворохти о 12:02 наступного дня. З Ворохти відправлення призначено на 13:51, прибуття до Харкова - на 13:20. Завдяки цьому поїзду можна буде дістатися до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст.

Раніше повідомляли, що на зимові свята УЗ призначила до місць відпочинку в Карпатах низку додаткових поїздів.

Нагадаємо, під час локдауну, який запровадять з 8 січня, транспорт працюватиме.