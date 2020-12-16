Канада розкритикувала розслідування Тегерана про збиття літака МАУ

Канада вважає, що Тегеран не провів належним чином розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, а багато подробиць досі невідомі.

Про це йдеться у звіті, підготовленому спеціальним радником прем’єр-міністра Джастіна Трюдо з питань цієї авіакатастрофи Ральфом Гудейлом

Зазначається, що розслідування авіакатастрофи ведеться стороною, яка взяла на себе відповідальність за неї, одак воно ведеться таємно, що "не викликає впевненості чи довіри". У звіті прямо вказується, що розслідуванням мав би займатися не Іран, щоб уникнути "відчуття безкарності" відповідальних за збиття літака.

Ситуація також ускладнюється тим, що Канада не має дипломатичних відносин із Іраном, і Тегеран не висловлював бажання співпрацювати. Однак, Канада продовжить боротьбу за відстоювання прав родичів жертв катастрофи на належне відшкодування.

"Канада продовжить енергійно працювати із Міжнародною групою координації та реагування над притягненням Ірану до відповідальності за збиття PS752 й над знаходженням певних механізмів справедливості, вимагаючи повних репарацій від Ірану жертвам, їх родичам та залученим державам", - зазначається у звіті.

У документі висловлюється підтримка канадській ініціативі "Безпечніше небо", покликаній унеможливити повторення подібних трагедій.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

Наприкінці листопада стало відомо, що в бюджет Ірану на 2021 рік мають закласти 200 мільйонів євро на виплату цих компенсацій. Гроші мали вивести з Фонду національного розвитку. Таке рішення викликало критику всередині країни, оскільки чинне законодавство передбачає, що кошти фонду, який наповнюється за рахунок доходів від продажу нафти і газу, мають направлятися на "стійке виробниче багатство і виробничий капітал".