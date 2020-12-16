Кількість випадків ковіду у світі перевищила 73,8 млн

Станом на ранок 16 грудня у світі зареєстрували 587 153 нових випадки коронавірусу COVID-19. Померли за добу - 12 635 пацієнтів.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього зафіксовано 73 810 006 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 641 748 пацієнтів.

Побороли хворобу і вилікувалися - 51,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція. Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на восьмому у Європі.

Нагадаємо, Європейський союз виділить 500 мільйонів євро для глобальної ініціативи COVAX, що дозволить надати вакцини від коронавірусу для країн з низьким рівнем доходу.

За даними дослідження міжнародного альянсу People's Vaccine ("Народна вакцина"), 9 з 10 людей у 67-ми бідних країнах залишаться без вакцини від COVID-19 у 2021 році. Найбагатші країни, в яких живе 14% населення планети, закупили 53% всіх вакцин.

Срочатку повідомлялося, що Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021. В українських аптеках вона може з’явитися не раніше осені 2021 року. Проте учора міністр охорони здоров'я повідомив, що перші партії вакцини від коронавірусу Україна розраховує отримати в лютому 2021 року.