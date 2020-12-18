НБУ на міжбанку придбав валюти майже на $300 млн за тиждень

Інтервенцій з продажу валюти Нацбанк не проводив.

У період з 14 по 18 грудня Національний банк придбав на міжбанківському валютному ринку 299,6 млн доларів США у рамках інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті регулятора.

Натомість інтервенцій з продажу валюти Нацбанк не проводив.

Минулого тижня Нацбанк вперше за місяць повернувся до інтервенцій на міжбанку та купив 79 млн доларів.

Загалом з початку 2020 року Нацбанк купив у резерви 4,93 млрд доларів, продав - 3,80 млрд доларів США.

Уточнюється, що в березні НБУ витратив на підтримку гривні 2,2 млрд доларів, у липні - 368,70 млн, вересні - 197,5 млн, жовтні - 208,3 млн. Водночас чиста купівля центробанку в квітні становила 678,80 млн доларів, травні - 660,6 млн доларів, червні - 1,155 млрд доларів, серпні - 460,5 млн доларів, у листопаді - 29 млн доларів.