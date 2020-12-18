Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
ГоловнаЕкономікаДержава

НБУ на міжбанку придбав валюти майже на $300 млн за тиждень

Інтервенцій з продажу валюти Нацбанк не проводив.

НБУ на міжбанку придбав валюти майже на $300 млн за тиждень
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

У період з 14 по 18 грудня Національний банк придбав на міжбанківському валютному ринку 299,6 млн доларів США у рамках інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті регулятора.

Натомість інтервенцій з продажу валюти Нацбанк не проводив.

Минулого тижня Нацбанк вперше за місяць повернувся до інтервенцій на міжбанку та купив 79 млн доларів.

Загалом з початку 2020 року Нацбанк купив у резерви 4,93 млрд доларів, продав - 3,80 млрд доларів США.

Уточнюється, що в березні НБУ витратив на підтримку гривні 2,2 млрд доларів, у липні - 368,70 млн, вересні - 197,5 млн, жовтні - 208,3 млн. Водночас чиста купівля центробанку в квітні становила 678,80 млн доларів, травні - 660,6 млн доларів, червні - 1,155 млрд доларів, серпні - 460,5 млн доларів, у листопаді - 29 млн доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також