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В Dragon Capital назвали заяву Стадника про ініціювання справи про банкрутство Kernel безпідставною

Справа була відкрита нібито в зв'язку з конфліктом вимог, а не через фінансове становище компанії

В Dragon Capital назвали заяву Стадника про ініціювання справи про банкрутство Kernel безпідставною
Терминалы Kernel Group
Фото: kernel.ua

Проти Kernel, найбільшого світового виробника соняшникової олії, подали заяву про ініціювання справи про банкрутство з метою стягнути 30,3 млн дол. США. Однак в Dragon Capital вважають, зо підстав для оголошення компанії банкрутом немає, оскільки справа була відкрита в зв'язку з конфліктом вимог, а не через фінансове становище компанії, пишуть Українські новини.

Нагадаємо, минулого тижня колишній співвласник Стіомі Холдинг Михайло Стадник подав заяву в суд Люксембургу з вимогою відкрити справу про банкрутство Kernel Holding S.A. - материнської компанії групи Kernel. Судові тяжби сторони ведуть з 2012 року. Предмет суперечки - фінальний платіж за покупку Стіомі, здійснення якого залежало від виконання певних умов з боку продавців Стіомі.

Як стало відомо з прес-релізу Kernel, опублікованого сьогодні вранці, в результаті рішення арбітражу Kernel був зобов'язаний виплатити колишнім власникам Стіомі 30,3 млн дол. США. Компанія відобразила витрати за цим позовом в своїй звітності ще в 2018 році, проте здійснення самого платежу на користь Стадника було ускладнене через судову заборону, накладену колишніми юридичними радниками Стадника.

Також колишня дружина Стадника поступилася своїми правами на фінальний платіж третій особі, що оскаржує Стадник. Це ще більше погіршило ситуацію. Тепер суд повинен визначити, якому з кредиторів і в якій пропорції повинен заплатити Kernel. Саме з цієї причини ще в березні 2020 компанія звернулася в суд Швейцарії з проханням дозволити проведення платежу, але розгляди тривають досі.

"Оскільки заяву з вимогою порушення справи про банкрутство Kernel було викликано конфліктом вимог, а не фінансовим станом компанії, ми вважаємо, що підстав для відкриття провадження про банкрутство немає", - заявили в Dragon Capital.

"Підстави для відкриття провадження про банкрутство Kernel відсутні також згідно із законодавством Люксембургу", - заявили в прес-релізі Kernel, де дії Стадника розцінюють як спробу заподіяти компанії репутаційний збиток, поширивши в пресі неправдиву інформацію про банкрутство. Насправді, мова йде тільки про заяву з вимогою відкрити справу про банкрутство, яке є неспроможним з юридичної точки зору.

Нагадаємо, сьогодні Kernel є лідером аграрного сектора України за обсягами експорту сільгосппродукції. Згідно з останньою звітності компанії, на 30 вересня 2020 року на банківських рахунках групи знаходилося 395 млн дол. США. У жовтні цього року Kernel успішно випустив єврооблігації на суму 300 млн дол. США.

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