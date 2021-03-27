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Постачальники газу назвали ціну для споживачів на квітень

Більшість постачальників, зокрема регіональні газзбути, озвучили ціну в 6,99 грн за кубометр.

Постачальники газу назвали ціну для споживачів на квітень
Фото: glavred.info

Газопостачальні компанії оприлюднили свої тарифи на квітень. Чимало компаній навіть не змінили ціну в порівнянні з березнем.

Про це повідомляє інформаційно-консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Зокрема, "Мегаватт" опублікував ціну 6,70 грн за кубометр, а постачальники "Еру Людям", "Еру Трейдінг" і "Агросинтез Трейдінг" - 6,75 грн за кубометр. Ціну в 6,85 грн запропонував "ГП «Промсервіс".

 

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" також лишила квітневу ціну на рівні 6,86 грн за кубометр. Стільки ж за кубометр проситиме й компанія "Галнафтогаз".

По 6,88 грн за кубометр продаватиме Дочірнє підприємство "Евода Трейд" комунального підприємства "Луцькводоканал".

Ціну в 6,98 грн оприлюднила "Енерджі Трейд Груп".

Більшість постачальників, зокрема регіональні газзбути, озвучили ціну в 6,99 грн за кубометр.

Утім, більш ніж десять компаній оприлюднили значно вищі ціни: від 7,60 грн і аж до 8,85 грн за кубометр. Зокрема, ціну в 8,85 грн запропонував "Азовгаз".

Як повідомляли, ціна природного газу для населення за річним продуктом, який планується ввести в Україні з 1 травня, очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр. У статті Годовую цену газа определили без Кабмина зазначено, що постачальники газу можуть зберегти ціну в межах 6,99 грн/ куб.м.

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