МЗС запроваджує титул почесного амбасадора України

Ним будуть відзначати людей, які просувають і захищають інтереси України в світі.

Міністерство закордонних справ вводить титул почесного амбасадора, яким будуть відзначати людей, чиї зусилля допомагають популяризувати Україну у світі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вперше з моменту здобуття незалежності України і створення дипломатії сучасної незалежної Української держави МЗС вводить титул почесного амбасадора України. Цей титул буде надаватися адвокатам і промоутерам України в світі. Тобто ми будемо нагороджувати, і цим будемо відзначати і мотивувати людей, які найбільш активним чином просувають і захищають інтереси України в світі, не належачи при цьому до системи державних органів України або інших країн", - сказав міністр.

Він запевнив, що таким чином будуть відзначати дійсно особливих людей, "тих, чиє гаряче серце і наполегливі зусилля допомагають популяризувати Україну і все українське".

"По суті, почесний амбасадор України - це буде найвища відзнака в сфері публічної дипломатії України. Я переконаний, що кожен, хто її отримає, буде пишатися тим, що він має таку відмінність від України", - додав Кулеба.

Крім МЗС, посольств і консульств України за кордоном, номінувати кандидатів на отримання цього титулу зможуть також організації закордонних українців і будь-яка неурядова громадська організація, яка має експертизу в сфері міжнародних відносин.

Кулеба також повідомив, що МЗС перше в історії України ухвалило п’ятиричну Стратегію публічної дипломатії, в якій сформульовано сім напрямів діяльності для просування позитивного іміджу держави. В основі Стратегії залишається національний бренд Ukraine NOW.

"Стратегія ухвалена на п’ять років, і на її основі ми будемо розвивати позитивний імідж України за кордоном та спілкуватися з партнерами. Вперше в Україні ми офіційно формулюємо та визначаємо сім напрямів публічної дипломатії – це культурна, експертна, економічна, кулінарна, цифрова, науково-освітня і спортивна", - пояснив голова МЗС.

Він додав, що у Стратегії визначено п’ять принципів, за якими функціонуватиме публічна дипломатія: проєктний менеджмент, інноваційність, повага до культурного розмаїття, людиноцентричність та відповідальність.

Нагадаємо, у січні Кулеба презентував сайт, що популяризуватиме Україну в світі.

У червні 2017-го Кабінет Міністрів створив міжвідомчу комісію з питань популяризації України. Згідно з положенням, комісія є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, завданнями якого є сприяння в здійсненні заходів щодо реалізації концепції популяризації України, розгляд питань, пов'язаних з формуванням позитивного іміджу України в світовому інформпросторі, а також координація між відомствами в цих питаннях.