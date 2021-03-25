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Байден оголосив про намір балотуватися на другий президентський термін

"Я сподіваюся виставити свою кандидатуру на переобрання”.

Байден оголосив про намір балотуватися на другий президентський термін
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден має намір балотуватися на новий президентський термін по завершенню першої каденції.

Про це він розповів під час пресконференції.

"Моєму попереднику б це було потрібно. Так, я сподіваюся виставити свою кандидатуру на переобрання", - сказав Байден, відповідаючи на питання щодо того,чи буде він балотуватися на новий термін.

Наступні вибори президента США мають відбутися у 2024 році. Експрезидент США Дональд Трамп раніше заявляв, що також висуватиме свою кандидатуру на наступних президентських перегонах.

Джо Байден у четвер проводить першу офіційну пресконференцію на цій посаді.

Як зазначає телеканал CNN, захід відбувається через більш ніж 60 днів після вступу Байдена на посаду - на 65-й день президентства.

При цьому зазначається, що 15 попередників Байдена проводили пресконференцію протягом 33 днів свого перебування на посаді.

Окрім цього, через пандемію коронавірусу в Східний зал Білого дому запрошені лише 30 журналістів.

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