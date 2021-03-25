Байден оголосив про намір балотуватися на другий президентський термін

"Я сподіваюся виставити свою кандидатуру на переобрання”.

Президент США Джо Байден має намір балотуватися на новий президентський термін по завершенню першої каденції.

Про це він розповів під час пресконференції.

"Моєму попереднику б це було потрібно. Так, я сподіваюся виставити свою кандидатуру на переобрання", - сказав Байден, відповідаючи на питання щодо того,чи буде він балотуватися на новий термін.

Наступні вибори президента США мають відбутися у 2024 році. Експрезидент США Дональд Трамп раніше заявляв, що також висуватиме свою кандидатуру на наступних президентських перегонах.

Джо Байден у четвер проводить першу офіційну пресконференцію на цій посаді.

Як зазначає телеканал CNN, захід відбувається через більш ніж 60 днів після вступу Байдена на посаду - на 65-й день президентства.

При цьому зазначається, що 15 попередників Байдена проводили пресконференцію протягом 33 днів свого перебування на посаді.

Окрім цього, через пандемію коронавірусу в Східний зал Білого дому запрошені лише 30 журналістів.