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Байден доручив Гарріс розв’язати імміграційну проблему

Нинішня віцепрезидентка США є донькою іммігрантів.

Байден доручив Гарріс розв’язати імміграційну проблему
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден призначив віцепрезидентку Камалу Гарріс відповідальною за розв’язання однієї з найбільших проблем, з якою зіткнулася його адміністрація в перші місяці роботи - потоком мігрантів, які прибувають на південний кордон країни.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Не можу уявити нікого, хто був би краще підготовлений для цього", - сказав Байден, відзначивши досвід роботи Гарріс генеральним прокурором прикордонного штату Каліфорнії.

У відповідь Гарріс зауважила, що "робота буде нелегкою", назвавши приплив іммігрантів на кордоні США з Мексикою "складною ситуацією". Віцепрезидентка заявила, що хоче включитися в дипломатичну роботу з лідерами урядів і приватного сектору Сальвадору, Гватемали і Гондурасу, а також співпрацювати з Мексикою та іншими країнами півкулі.

"Хоча ми чітко заявляємо, що люди не повинні приходити на кордон зараз, ми також розуміємо, що будемо забезпечувати дотримання закону. І оскільки ми можемо працювати відразу в кількох напрямках, то повинні звернути увагу на корінні причини, які змушують людей стати на цей шлях", - сказала Гарріс.

Гарріс стала першою темношкірою жінкою на посаді віцепрезидента США.

Вона народилася в Каліфорнії у США; її батько – іммігрант із Ямайки африканського походження, а мати була іммігранткою з Індії. Сама Гарріс, за повідомленнями, визначає себе як афроамериканку.

У 2016 році вона виграла праймеріз Демократичної партії штату і в тому ж році була обрана в Сенат США. Входила до складу юридичного комітету Сенату, комітетів з розвідки, бюджету і внутрішньої безпеки та справ уряду.

Гарріс отримає повноваження президента у разі, якщо Байден з якоїсь причини не зможе їх виконувати.

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