Заступник Блінкена про майбутню розмову Зеленського і Байдена: "Дзвінок має бути підкріплено діями"

Заступник Держсекретаря США Джордж Кент, який є відповідальним за політику Штатів щодо України, прокоментував майбутній дзвінок між американським і українським президентом.

У інтерв'ю Мирославі Гонгадзе для "Голосу Америки" Кент відзначив, що дзвінок має бути підкріплений діями, зокрема продовженням реформ.

"Гадаю, президент Байден, будучи віцепрезидентом, досягнув чудових результатів, намагаючись збудувати цю довіру з українськими колегами. Очевидно, довіра є двосторонньою, і я очікую, що найближчим часом між нашими лідерами відбудеться розмова. Але також важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями, про які я згадав. Це питання, які стоять на порядку денному США та України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії та правильні реформи", – зазначив він.

Кент наголосив на важливості судового сектору та виходу з конституційної кризи.

"США є тут, щоб підтримати як партнер. Але якщо бути чітким, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, чи то НАБУ, чи Національний банк, не допомагає Україні. І міжнародним партнерам - чи то МВФ, чи США, буде складно продовжувати підтримку, якщо ці зусилля не ведуть до необхідних Україні реформ та змін", – зазначив він.

Нагадаємо, що Байден на посаді президента провів телефонні розмови з главами більш ніж 30 країн.

23 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про підготовку телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.

У березні у посольстві Штатів в Україні повідомили, що телефонне спілкування президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов’язково відбудеться "без жодних передумов".