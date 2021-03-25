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Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік Японії

Це перше таке випробування при адміністрації Джо Байдена.

Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік Японії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Північна Корея провела випробування балістичних ракет - перший запуск такого роду при адміністрації президента США Джо Байдена.

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що Пхеньян випустив дві ракети, які впали в нейтральних водах, передає Голос Америки.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що два снаряди були випущені з провінції Південна провінція Хамгьон, але не навело інших деталей.

Японські та американські ЗМІ наводять слова офіційних осіб своїх країн, які стверджують, що мова про запуски балістичних ракет.

У разі підтвердження цієї інформації це буде перше випробування північнокорейської балістичної ракети приблизно за рік, хоча за останній час Пхеньян запускав дрібніші снаряди.

Нагадаємо, віцепрезидентка Трудової партії Північної Кореї, сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон оголосила застереження для США на тлі візиту топдипломатів адміністрації Джо Байдена до Японії.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що з лютого намагається зв'язатися з урядом Північної Кореї для обговорення ядерної програми країни, однак безрезультатно. Вашингтон намагався зв'язатися з Пхеньяном декількома способами, щоб запобігти ескалації напруги. Зокрема, через "Нью-Йоркський канал" – північнокорейське представництво при ООН. Жодного значущого контакту між країнами не було вже більше 12 місяців.

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