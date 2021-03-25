У Любліні встановили пам'ятник українському священнику Омеляну Ковчу

Під час Другої світової війни він рятував євреїв від убивства.

У Любліні встановили пам'ятник українському греко-католицькому священнику Омеляну Ковчу. Він розташований біля колишнього концтабору в Майданеку, де Ковч помер 77 років тому.

Про це повідомляє Portal Samorządowy.

"Я сподіваюся, що незабаром нам вдасться подолати страх і обмеження глобальної пандемічної ситуації, і пам'ятник можна буде відкрити у присутності найвищих високопосадовців Польщі та України", - сказав під час символічної передачі пам'ятника місцевій громаді колишній віцепрем'єр Іван Васюник, який очолює Громадський комітет із вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча. Цей комітет опікувався проєктом спорудження пам’ятника від ідеї до її втілення.

Виготовленням пам'ятника займалися київський скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко. На пам'ятнику розміщено напис, де польською, українською мовами та івритом цитується фрагмент листа о. Ковча до сім'ї, в якому священник попросив не докладати жодних зусиль, щоб звільнити його з концтабору:

"Розумію, що ви боретеся за моє звільнення. Прошу вас нічого не робити... Тут ми всі рівні - поляки, євреї, українці, росіяни, латвійці та естонці. З усіх присутніх я тут одинокий священник... Тут я бачу Бога. Бога, який єдиний для всіх нас, незалежно від наших релігійних відмінностей. Можливо, наші церкви різняться між собою, але в усіх них царює той самий всемогутній Бог".

Омелян Ковч народився 1884 року в прикарпатському селі, помер у березні 1944 року в Майданеку. У 1919-1921 роках він служив капеланом в Українській Галицькій армії. З початку Другої світової війни виступав проти переслідування людей різних національностей, у тому числі хрестив і рятував євреїв, відвідував їх у гетто і заборонив своїм парафіянам брати участь в антиєврейських діях.

Ковча заарештували і ув'язнили в січні 1943 року, потім відправили до концентраційного табору Майданек. Ковч помер від флегмони ноги, що призвела до серцевої недостатності.

27 червня 2001 року в Львові Папа Римський Іван Павло II проголосив його блаженним мучеником разом з іншими мучениками греко-католицької церкви.