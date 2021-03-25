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У Польщі планують посилити карантин через коронавірус

У зв’язку з поширенням захворюваності, у країні введуть додаткові обмеження.

У Польщі планують посилити карантин через коронавірус
Фото: EPA/UPG

За даними мінітерства охорони здоров'я Польщі, минулої доби в країні підтверджено 34151 випадок зараження коронавірусом, що є найвищою кількістю від початку епідемії.

Про це повідомлє "Польське радіо".

Зазначається, що померли 520 пацієнтів, 413 із яких також мали супутні захворювання.

У зв’язку з поширенням захворюваності, у країні вводять додаткові обмеження. Будуть закриті меблеві та будівельні магазини, а в торгових пунктах буде запроваджено принцип зменшення допустимої кількості покупців на 100 квадратних метрів. У більших магазинах це буде 1 людина на кожні 20 квадратних метрів.

Так само зменшиться допустима кількість людей у святинях. Від суботи 27 березня до 9 квітня у церквах буде дозволено перебувати одному вірному на 20 квадратних метрів храмової площі.

До 9 квітня залишатимуться закритими перукарні та салони краси. Дитячі садки та ясла будуть закриті. Вони працюватимуть лише у сфері догляду за дітьми медичного та правоохоронного персоналу. Спортивні об'єкти будуть відкритими лише для заняття професійним спортом.

Нагадаємо, 17 березня Польща запровадила тритижневий локдаун через погіршення ситуації з COVID-19.

З 12 лютого у Польщі послабили протиепідемічні заходи, запроваджені через пандемію. Однак з 22 лютого змінилися правила в'їзду в країну для іноземців. Тепер перетнути кордон можна лише за наявності негативного тесту на ковід. У разі відсутності негативного тесту громадяни зобов’язані проходити в Польщі обов’язковий 10-денний карантин.

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