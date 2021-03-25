Сенат США вперше затвердив трансгендерну жінку на посаду в Білому домі

Сенат Сполучених Штатів схвалив призначення Рейчер Левін на посаду помічника міністра охорони здоров’я США. Вона стала першою жінкою-трансгендеркою, затвердженою Сенатом США на високу посаду у федеральному уряді.

Раніше Левін, педіатр за освітою, очолювала Міністерство охорони здоров‘я у штаті Пенсильванія, передає Голос Америки.

Під час представлення кандидатури Левін у січні президент США Джо Байден висловив упевненість, що за її керівництва буде зроблено значний прогрес у подоланні пандемії COVID-19.

Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер назвав призначення історичним.

"Затвердження Рейчел Левін являє собою важливий етап для американської громади ЛГБТ. Вона стане першим відкритим трансгендером, яку будь-коли затверджували в Сенаті Сполучених Штатів. Арка історії довга, але вона нахиляється у бік справедливості", - заявив Шумер перед голосуванням у середу.

Нагадаємо, торік у листопаді у Сенат США вперше обрали жінку-трансгендера. 30-річна Сара Макбрайд брала участь у виборах сенатора від штату Делавер.