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Тихановська закликала до нової хвилі протестів у Білорусі

25 березня білоруси відзначають День Волі.

Тихановська закликала до нової хвилі протестів у Білорусі
Светлана Тихановская
Фото: EPA/UPG

Лідерка демократичного руху Білорусі Світлана Тихановська, яка проживає у вигнанні, закликала співвітчизників відродити масові протести, які охопили країну минулого року.

Про це Тихановська заявила в телефонному інтерв'ю американській радіостанції NPR з Литви, передає Голос Америки.

"Я знаю, що білоруський народ не здається. У людей є внутрішня потреба в демократії, тому що вони хочуть побудувати нову країну. Вони вимагають нових виборів", -  сказала політикиня.

За її словами, йдеться про початок другої хвилі протестів.

Після оголошення офіційних результатів президентських виборів 2020 року, згідно з якими переконливу перемогу здобув тодішній глава держави Олександр Лукашенко, в країні почалися масові протести, які тривають досі. Світлана Тихановська, яку в Білорусі вважають справжнім переможцем виборів, під тиском влади була змушена покинути країну. Сьогодні вона веде активну роботу з підтримки демократичного руху в Білорусі на світовій політичній арені.

Раніше в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag Тихановська висловила впевненість, що режим Лукашенка в Білорусі впаде ще цього року. Тихановська вважає, що до відставки Лукашенка неминуче призведе зростаючий тиск на його режим з боку ЄС і США.

Додамо, що 25 березня - річниця проголошення незалежності Білоруської народної республіки (БНР). Цього дня білоруська громадськість відзначає День Волі. Офіційна влада цю дату не визнає, а присвячені їй заходи, як правило, супроводжуються масовими затриманнями.

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