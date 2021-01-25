Ігоря Сапожка втретє обрали міським головою Броварів

На повторних виборах міського голови Броварів переміг Ігор Сапожко. Його обрали на посаду втретє.

Як свідчать дані Центральної виборчої комісії, за результатами місцевих виборів 17 січня, Сапожка підтримали 53% містян, які прийшли на виборчі дільниці (21 787 громадян).

Сапожко обійшов своїх конкурентів - Олега Іваненка з Європейської солідарності, який набрав 6 025 голосів виборців (14,7%), і Дмитра Ратникова (Слуга народу), за якого проголосували 4 053 виборці (9,89%).

Явка на виборах в Броварах склала 43,02% виборців.

Фото: ЦВК

Нагадаємо, що Ігор Сапожко очолює Бровари з 2010 року. На посаду міського голови обирався від Партії регіонів, вийшов з неї під кінець Євромайдану, 20 лютого. На місцевих виборах цього року балотувався від своєї партії "Єдність".

Вибори в міськраду та мера Броварів визнали незаконними, оскільки була розкрита таємниця голосування.