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Ігоря Сапожка втретє обрали міським головою Броварів

Повторні вибори відбулися 17 січня.

Ігоря Сапожка втретє обрали міським головою Броварів
Фото: Политека

На повторних виборах міського голови Броварів переміг Ігор Сапожко. Його обрали на посаду втретє.

Як свідчать дані Центральної виборчої комісії, за результатами місцевих виборів 17 січня, Сапожка підтримали 53% містян, які прийшли на виборчі дільниці (21 787 громадян).

Сапожко обійшов своїх конкурентів - Олега Іваненка з Європейської солідарності, який набрав 6 025 голосів виборців (14,7%), і Дмитра Ратникова (Слуга народу), за якого проголосували 4 053 виборці (9,89%).

Явка на виборах в Броварах склала 43,02% виборців.

Фото: ЦВК

Нагадаємо, що Ігор Сапожко очолює Бровари з 2010 року. На посаду міського голови обирався від Партії регіонів, вийшов з неї під кінець Євромайдану, 20 лютого. На місцевих виборах цього року балотувався від своєї партії "Єдність". 

Вибори в міськраду та мера Броварів визнали незаконними, оскільки була розкрита таємниця голосування.

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