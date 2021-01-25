На виборах мера Конотопа перемагає "свободівець" Семенихін

На виборах мера Конотопа станом на ранок понеділка всі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до ТВК.

Про це повідомляє рух "Чесно".

За попередніми підрахунками, перемагає представник ВО "Свобода" Артем Семенихін, який вже заявив про свою перемогу на виборах. Явка у день голосування склала 30,8% (18 516), повідомили в ТВК.

Таким чином після перемоги Семенихіна у "Свободи" загалом - 19 мерів, і ця партія посідає дев’яте місце за кількістю обраних міських голів.

Семенихіна вже обирали мером Конотопа у 2015 році. Однак, тоді він не мав підтримки більшості депутатського корпусу і його усували з посади двома третинами голосів.

У серпні 2018 року депутати міськради проголосували за дострокову відставку Семеніхіна. 5 липня 2019 року Сумський окружний адміністративний суд відновив його на посаді мера. Він повернувся до виконання обов'язків.

Наприкінці червня 2019 року на Семиніхіна напали невідомі, його у важкому стані госпіталізували і перевезли для лікування до Києва. За фактом нападу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

У червні 2020 року Семиніхін заявив, що знайшов п'ять гранат у своєму автмобілі і розцінює це як замах на нього.

Нагадаємо, на виборах 25 жовтня 2020 року Семенихін отримав друге місце. Він програв Олександру Луговому (самовисуванець, набрав 37%). Але той так і не встиг отримати мандат мера. У листопаді Луговий помер від ускладнень коронавірусу.

Вибори мера призначили повторно на 24 січня 2021 року.