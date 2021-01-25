Нардеп Мережко залишився віцепрезидентом ПАРЄ на другий термін

Депутат Верховної Ради Олександр Мережко залишився віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи на другий річний термін.

Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

Мережко, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, є одним з 17 обраних віцепрезидентів (ще три посади залишилися вакантними).

Віцепрезидентів у ПАРЄ обирають за квотним принципом. Україна як велика, але не найбільша делегація, входить до другої групи разом з Польщею і Іспанією. Щороку дві країни з цієї групи висувають своїх віцепрезидентів. У 2020 році віцепрезидентами були українець Мережко і іспанець Антоніо Гутьєррес, цього - Мережко і поляк Аркадіуш Мулярчик.

Варто зазначити, що ПАРЄ також затвердила на новий віцепрезидентський термін одіозного українофоба росіянина Петра Толстого.

Президентом ПАРЄ є бельгієць Рік Демс. У понеділок його повноваження також поновили на 2021 рік.

Нагадаємо, що у 2018 році віцепрезидентом від України був Володимир Ар'єв, у 2017 році - Георгій Логвинський, у 2015 році - Ар'єв, у 2014 році - Іван Попеску.