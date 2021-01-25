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Нардеп Мережко залишився віцепрезидентом ПАРЄ на другий термін

Депутат очолює в Раді комітет із зовнішньої політики.

Нардеп Мережко залишився віцепрезидентом ПАРЄ на другий термін
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховної Ради Олександр Мережко залишився віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи на другий річний термін.

Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

Мережко, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, є одним з 17 обраних віцепрезидентів (ще три посади залишилися вакантними).

Віцепрезидентів у ПАРЄ обирають за квотним принципом. Україна як велика, але не найбільша делегація, входить до другої групи разом з Польщею і Іспанією. Щороку дві країни з цієї групи висувають своїх віцепрезидентів. У 2020 році віцепрезидентами були українець Мережко і іспанець Антоніо Гутьєррес, цього - Мережко і поляк Аркадіуш Мулярчик.

Варто зазначити, що ПАРЄ також затвердила на новий віцепрезидентський термін одіозного українофоба росіянина Петра Толстого.

Президентом ПАРЄ є бельгієць Рік Демс. У понеділок його повноваження також поновили на 2021 рік.

Нагадаємо, що у 2018 році віцепрезидентом від України був Володимир Ар'єв, у 2017 році - Георгій Логвинський, у 2015 році - Ар'єв, у 2014 році - Іван Попеску.

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