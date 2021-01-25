​Кулеба: підтримуємо Навального як ворога Путіна, але "бутерброд" доведеться повернути

Україна чекатиме вибачень від Навального, якщо той колись прийде до влади.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна підтримує російського опозиціонера Олексія Навального, оскільки той є ворогом президента РФ Володимира Путіна, але пам'ятає його заяви про Крим-"бутерброд".

"Ми не повинні зачаровуватися Олексієм Навальним з точки зору інтересів України", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Україні 24", маючи на увазі скандальну фразу опозиціонера про те, що Крим - не "бутерброд з ковбасою", щоб його "туди-сюди повертати"

"Я переконаний, що "бутерброд" доведеться повернути, причому не надкушеним, а свіжим, в гарному стані. Ще й вибачення йому доведеться принести за російську агресію, якщо станеться так, що Олексій Навальний в якійсь перспективі очолить Російську Федерацію чи займе якесь місце в політичній системі", - сказав Кулеба.

"Але ворог мого ворога - мій друг. Тому якщо Олексій Навальний є ворогом Володимира Путіна, ми підтримуємо Олексія Навального. Все дуже просто", - додав міністр.

Нагадаємо, що МЗС України назвало ганебним нещодавнє затримання Навального в Росії, а згодом засудило насильство проти протестувальників, які вийшли на вулиці російських міст в підтримку Навального.

17 січня Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння токсином типу "Новачок". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві.

Офіційна причина затримання Навального - ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала Навального в'язнем сумління та закликала негайно його звільнити.