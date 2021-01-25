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​Кулеба: підтримуємо Навального як ворога Путіна, але "бутерброд" доведеться повернути

Україна чекатиме вибачень від Навального, якщо той колись прийде до влади.

​Кулеба: підтримуємо Навального як ворога Путіна, але "бутерброд" доведеться повернути
Фото: Україна 24

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна підтримує російського опозиціонера Олексія Навального, оскільки той є ворогом президента РФ Володимира Путіна, але пам'ятає його заяви про Крим-"бутерброд".

"Ми не повинні зачаровуватися Олексієм Навальним з точки зору інтересів України", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Україні 24", маючи на увазі скандальну фразу опозиціонера про те, що Крим - не "бутерброд з ковбасою", щоб його "туди-сюди повертати"

"Я переконаний, що "бутерброд" доведеться повернути, причому не надкушеним, а свіжим, в гарному стані. Ще й вибачення йому доведеться принести за російську агресію, якщо станеться так, що Олексій Навальний в якійсь перспективі очолить Російську Федерацію чи займе якесь місце в політичній системі", - сказав Кулеба.

"Але ворог мого ворога - мій друг. Тому якщо Олексій Навальний є ворогом Володимира Путіна, ми підтримуємо Олексія Навального. Все дуже просто", - додав міністр.

Нагадаємо, що МЗС України назвало ганебним нещодавнє затримання Навального в Росії, а згодом засудило насильство проти протестувальників, які вийшли на вулиці російських міст в підтримку Навального.

17 січня Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння токсином типу "Новачок". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві.

Офіційна причина затримання Навального - ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала Навального в'язнем сумління та закликала негайно його звільнити.

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