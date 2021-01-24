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"Північний потік-2": російське судно почало роботи у водах Данії

Найближчим часом у компанії мають намір відновити будівництво "Північного потоку-2".

"Північний потік-2": російське судно почало роботи у водах Данії
Фото: allseas.com

Трубовкладальне судно “Фортуна”, задіяне на будівництві російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”, розпочало роботу у виключній економічній зоні Данії.

Про це йдеться у заяві підконтрольної російському “Газпрому” компанії Nord Stream 2, повідомляє Reuters.

"Судно “Фортуна" розпочало роботи в будівельному коридорі в датській виключній економічній зоні напередодні відновлення будівництва "Північного потоку-2", - йдеться у повідомленні.

"Усі роботи виконуються у відповідності до наявних дозволів", - сказано у заяві.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2".

18 січня Сполучені Штати повідомили Німеччину, що планують запровадити санкції проти російського судна “Фортуна”.

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