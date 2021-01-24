У Німеччині закликали накласти мораторій на "Північний потік-2"

Такий крок, на думку німецького парламентаря, може стати альтернативою повній відмові від проєкту.

Очільник Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Крістіан Лінднер закликав запровадити мораторій на будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Такий крок, на його думку, може стати альтернативою повній відмові від проєкту.

"Поки в Росії порушуються основні людські та громадянські права, ми не можемо вести з нею справи, як зазвичай. Це стосується і таких інфраструктурних проектів, як Північний потік - 2". Зараз потрібно не принципово відмовлятися від цього проекту, а оголосити мораторій", - сказав Лінднер.

На думку політика, продовження будівництва газопроводу має бути тісно пов'язане з інтересами партнерів в Євросоюзі і в Україні. У зв'язку з цимЛінднер вказав на можливість створення механізму безпеки.

"Якщо Москва перекриє Україні газовий кран, то це повинно автоматично мати наслідки для поставок газу по" Північному потоку - 2". Це виключить спроби одностороннього шантажу з боку Москви, в той же час ми збережемо важливе співробітництво в сфері енергетики", - пояснив лідер ВДП.

Вільна Демократична партія є парламентською політичною силою Німеччини, входить в урядову коаліцію разом із партіями ХДС/ХСС. Також входить до складу урядових коаліцій у шести землях Німеччини.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2".

Нагадаємо, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки Німеччини Свенья Шульце вважає, що зупинка будівництва російсько-німецького проєкту газопроводу “Північний потік-2” на нинішньому етапі може потягнути за собою судові позови.