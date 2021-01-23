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У Франції медики закликають уникати розмов в автобусах та метро

Лікарі просять "уникати розмов або телефонних дзвінків" у громадських місцях, де соціальна дистанція неможлива.

У Франції медики закликають уникати розмов в автобусах та метро
Фото: eurointegration.com.ua

Французька академія лікарів оприлюднила пам’ятку, в якій радять припинити розмови в громадському транспорті.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.

Медики просять людей "уникати розмов або телефонних дзвінків" у метро, в автобусах або будь-де в громадських місцях, де соціальна дистанція неможлива.

“Маски у таких місцях у Франції потрібно носити з травня, але пасажири часто послаблюють або знімають їх, щоб поговорити по телефону”, – йдеться у повідомленні.

Інші французькі експерти закликають до більш радикальних заходів – зокрема, третього локдауну.

У лікарнях країни зараз є більше пацієнтів з COVID, ніж було в жовтні, коли президент Еммануель Макрон ввів другий локдаун.

Пацієнти з коронавірусом займають більше половини ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в країні.

Додамо, станом на сьогодні, 23 січня кількість хворих на ковід у Франції перевищила 3 млн осіб, померло від хвороби 72 647 людей.

Нагадаємо, з 24 січня при в’їзді у Францію необхідно буде надати негативний тест на наявність коронавірусу Covid-19.

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