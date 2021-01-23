У Франції медики закликають уникати розмов в автобусах та метро

Французька академія лікарів оприлюднила пам’ятку, в якій радять припинити розмови в громадському транспорті.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.
Медики просять людей "уникати розмов або телефонних дзвінків" у метро, в автобусах або будь-де в громадських місцях, де соціальна дистанція неможлива.
“Маски у таких місцях у Франції потрібно носити з травня, але пасажири часто послаблюють або знімають їх, щоб поговорити по телефону”, – йдеться у повідомленні.
Інші французькі експерти закликають до більш радикальних заходів – зокрема, третього локдауну.
У лікарнях країни зараз є більше пацієнтів з COVID, ніж було в жовтні, коли президент Еммануель Макрон ввів другий локдаун.
Пацієнти з коронавірусом займають більше половини ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в країні.
Додамо, станом на сьогодні, 23 січня кількість хворих на ковід у Франції перевищила 3 млн осіб, померло від хвороби 72 647 людей.
Нагадаємо, з 24 січня при в’їзді у Францію необхідно буде надати негативний тест на наявність коронавірусу Covid-19.