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Білоруси сьогодні об’єднуються у ланцюги солідарності з політв'язнями

Водночас у центр Мінська вже підтягують спецтехніку.

Фото: скріншот

Сьогодні, 23 січня білоруси об’єднуються у ланцюги солідарності з політв'язнями.

Про це інформує Телеграм-канал NEXTA.

“Сьогодні о 15:00 вся Білорусь виходить у Ланцюги Солідарності з політв'язнями. Головне – не боятися і не відступати від народних вимог! Нас багато. Ми єдині. Ми переможемо”, – йдеться у повідомленні.

Як пише tut.by, ланцюги солідарності з самого ранку утворюють у Мінську та інших містах країни.

Водночас вже повідомляється про спецтехніку у центрі білоруської столиці.

Нагадаємо, масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах, спалахнули у Білорусі 9 серпня 2020 року. Опозиція заявляє про масштабні фальсифікації. 

Протести супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували.

Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.

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