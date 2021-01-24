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У будівлі британського парламенту спрацювала пожежна сигналізація

Перехожі зняли на відео чорний дим над Вестмінстерським палацом.

У будівлі британського парламенту спрацювала пожежна сигналізація
Фото: newcivilengineer.com

Сьогодні, 24 січня спрацювала пожежна сигналізація у будівлі Вестмінстерського палацу, де знаходиться британський парламент.

Про це пише express.co.uk.

Перехожі зняли на відео чорний дим над палацом.

“Пожежну сигналізацію було чути вздовж всього Вестмінстерського мосту, у той час перехожі знімали дим, який, як виглядало піднімався зі знакової пам'ятки Лондона”, – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про інцидент немає.

Водночас видання зазначає, що “це відбулося лише через кілька днів після того, як депутатів попередили про необхідність з'їхати для проведення термінового ремонту будівлі”.

Спонсори відновлення палацу зазначили, що “палати парламенту розвалюються швидше, ніж їх можна відремонтувати, при цьому витрати на технічне обслуговування швидко ростуть”.

"Ми повинні діяти зараз, щоб врятувати та захистити будівлю, одну з найбільш впізнаних у світі, для майбутніх поколінь",  додали вони.

Нагадаємо, в індійському місті Пуна на території Інституту сироватки, що спеціалізується на розробці вакцин, спалахнула масштабна пожежа, загинуло 5 людей.

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