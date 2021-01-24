Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
ВООЗ підтвердила, що маски з тканини захищають від нових штамів ковіду
ВООЗ підтвердила, що маски з тканини захищають від нових штамів ковіду
Заарештували полковника "Альфи", який готував убивство голови внутрішньої безпеки СБУ
Заарештували полковника "Альфи", який готував убивство голови внутрішньої безпеки СБУ
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
Незалежний Трибунал виніс рішення щодо відсторонення Ястремської від змагань
В Італії через смерть дитини частково заблокували соціальну мережу TikTok
В Італії через смерть дитини частково заблокували соціальну мережу TikTok
Помер легендарний американський журналіст та телеведучий Ларрі Кінг
Помер легендарний американський журналіст та телеведучий Ларрі Кінг
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Затримано полковника “Альфи”, який готував вбивство глави внутрішньої безпеки СБУ (оновлено)
Затримано полковника “Альфи”, який готував вбивство глави внутрішньої безпеки СБУ (оновлено)
СБУ викрила агента спецслужб Росії, який мав провокувати "тарифний майдан" (оновлено)
СБУ викрила агента спецслужб Росії, який мав провокувати "тарифний майдан" (оновлено)
ГоловнаСвіт

Кількість випадків коронавірусу у світі зросла до 99 434 832

Через ковід померло 2 132 373 осіб.

Станом на 24 січня кількість випадків коронавірусу у світі зросла до 99 434 832.

Про це повідомив портал worldometers.info.

Через ковід померло 2 132 373 осіб, видужало від хвороби 71 497 015.

Зараз на ковід хвоірє 25 805 444 людей, з них 110 764 (0,4%) – у важкому стані.

Лідером в антирейтингу є США з 25 578 968 випадками, 427 690 осіб померло.

На другому місці Індія, де ковідом вже захворіло 10 660 477 осіб, 153 457 – летальні.

Фото: скріншот

У Бразилії зареєстровано 8 816 254 ковідних хворих, померло 216 475 людей.

У Росії, Франції та Великобританії – понад 3 млн випадків, в Іспанії, Італії, Туреччині, Німеччині та Колумбії – понад 2 млн.

Україна на 17-му місці з 1 191 812 випадками ковіду, померла 21 861 людина.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 січня в Україні виявлено 3 915 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ковіду померло 83 людей, госпіталізовано 2 079 осіб, одужало – 5 407.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також