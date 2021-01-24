Станом на 24 січня кількість випадків коронавірусу у світі зросла до 99 434 832.

Про це повідомив портал worldometers.info.

Через ковід померло 2 132 373 осіб, видужало від хвороби 71 497 015.

Зараз на ковід хвоірє 25 805 444 людей, з них 110 764 (0,4%) – у важкому стані.

Лідером в антирейтингу є США з 25 578 968 випадками, 427 690 осіб померло.

На другому місці Індія, де ковідом вже захворіло 10 660 477 осіб, 153 457 – летальні.

Фото: скріншот

У Бразилії зареєстровано 8 816 254 ковідних хворих, померло 216 475 людей.

У Росії, Франції та Великобританії – понад 3 млн випадків, в Іспанії, Італії, Туреччині, Німеччині та Колумбії – понад 2 млн.

Україна на 17-му місці з 1 191 812 випадками ковіду, померла 21 861 людина.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 січня в Україні виявлено 3 915 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ковіду померло 83 людей, госпіталізовано 2 079 осіб, одужало – 5 407.