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Кулеба: США будуть шукати нового кандидата у посли в Україні замість Дейтона

Генерал Дейтон в Київ не поїде.

Кулеба: США будуть шукати нового кандидата у посли в Україні замість Дейтона
Фото: Сергей Нужненко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нова адміністрація США буде шукати нового кандидата на посаду посла в Україні замість Кіта Дейтона, якого планував призначити Дональд Трамп.

Про це він сказав в інтерв'ю "Україна 24".

"Був генерал Дейтон, вже майже завершилася процедура. Але наразі ми виходимо з того, що це питання поставлено на паузу і нова адміністрація буде шукати нового кандидата на цю посаду", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, посада американського посла звільнилася в травні 2019 року, коли Трамп звільнив з цієї посади Марі Йованович, яка пізніше свідчила у справі про імпічмент президента США.

Пізніше президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла в Україні. З 2010 року Дейтон очолює Європейський центр досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла в Німеччині. Також з 2018 року він є старшим радником президента США з питань безпеки в Україні - його призначив на той час голова Пентагону Джеймс Меттіс.

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