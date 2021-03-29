Економічна свобода і корупція: чому рейтинги – не головний показник?

В останні тижні в новинах і соцмережах багато говорять про рейтинги, в яких фігурує Україна: рейтинг щастя , економічної свободи , інші. Але що насправді означають місця в цих списках, наскільки нам важливо орієнтуватися на них?

Розглянемо найважливіші економічні рейтинги та які в них справи в України.

Economic Freedom Index 2021 – індекс економічної свободи від Heritage Foundation, який охоплює 2020 рік. У ньому Україна набрала 56,2 бали і зайняла 127-е місце з і 184. Здається, що це поганий результат: ми все ще на останьому місці з країн Європи. Проте динаміка – позитивна, за кілька років ми піднялися на 35 позицій.

Corruption Perception Index 2020 року – індекс сприйняття корупції від Transparency International, який вийшов в січні 2021-го. Тут Україна отримала 33 бали і зайняла 117-е місце зі 180, випереджаючи серед європейських країн тільки Росію (вона на 129-му). Тут теж є прогрес: з 2019 року ми піднялися на 9 позицій.

А ось Doing Business 2020 Всесвітнього Банку ставить Україну не в другу сотню, а на 64-е місце в світі за легкістю ведення бізнесу: «складні процедури банкрутства і підключення до електромереж» у нас компенсуються «простотою будівництва та отримання кредитів для підприємств».

Знаю, що на цьому місці представники бізнесу посміхнуться, тому що і кредит отримати в Україні не так вже й легко, і будівництво простим не назвеш. Але, як бачите, експерти відносять ці процедури до наших сильних сторін в порівнянні з низкою інших держав.

Наскільки показники рейтингів відображають нашу дійсність?

Позиції України в економічних індексах говорять про те, що рух вперед у нас є, але потрібно продовжувати багато працювати. Водночас виникає питання: наскільки серйозно треба сприймати ці індекси?

Найчастіше вони правильно відображають загальну картину рівня економічного розвитку: відповідно, в багатих країнах ми бачимо високі показники економічної свободи, легкості ведення бізнесу, низьке сприйняття корупції. На ці індекси орієнтуються і фахівці, щоб прогнозувати розвиток тієї чи іншої країни.

Але реальна картина економіки може й сильно відрізнятися від рейтингу, що ми бачимо на прикладі України. У списках ми опинились серед країн третього світу, хоча наше становище значно краще. Поясню, як так вийшло.

Розглянемо, наприклад, індекс сприйняття корупції. Разом з Україною на 117-му місці в ньому стоять Есватіні, Непал, Сьєрра-Леоне, Замбія і Єгипет. Середній ВВП у них, за даними на 2019 рік, – $1963 на душу населення (або $6054 за паритетом купівельної спроможності, тому що в бідних країнах на ту ж суму можна дозволити собі більше, ніж в багатих). Якщо розрахувати залежність між ВВП і індикаторами рейтингу і підставити українські дані, то наш ВВП повинен бути на рівні $2900 (і майже $7500 за паритетною купівельною спроможністю).

У рейтингу економічної свободи середній ВВП 13-ти наших найближчих «сусідів» – $2200 на душу населення (і $6250 за ПКС). Перераховуємо український ВВП з урахуванням його залежності від індикаторів рейтингу, отримуємо гіпотетичні $2800 (і $6800 за ПКС).

Тобто якщо розраховувати ВВП України на основі цих індексів, то він повинен бути на рівні $2000-3000 ($7000-8000 за паритетом купівельної спроможності). Однак реальний рівень ВВП вищий. За даними Світового банку за 2019 рік, ВВП України склав $3660, а по ПКС – цілих $13000. І з цими показниками ми залишаємо далеко позаду і наших сусідів по вище згаданим рейтингам, тому що реально наша економіка набагато успішніша, ніж це подається в індексах сприйняття корупції або економічної свободи. Про що це говорить? На жаль, про незаслужено погану репутацію України.

У той же час оптимістичний Doing Business навпаки дуже нас переоцінює: 64 місце створює хибні очікування від української економіки. Для порівняння, 10 наших найближчих «сусідів» за цим рейтингом в середньому мають ВВП на душу населення у розмірі $20000 ($30000 за ПКС). Серед них Індія, Колумбія, В'єтнам, Бруней і Люксембург.

Який із цього можна зробити висновок? Звичайно, ми маємо стежити за рейтингами і світовими тенденціями, але не сприймати їх як «вирок», а фіксувати точки розвитку і продовжувати роботу для економічного зростання України.