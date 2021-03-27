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Внаслідок стрілянини у селищі на Одещині загинула людина

Ще одну особу поранено.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в селищі Лиманське Одеської області.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

Внаслідок події одну людину поранено та одну – вбито.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи постраждалих встановлюються.

Нагадаємо, 7 березня 53-річний львів’янин чотири рази вистрілив у 34-річного чоловіка з Одеси, після чого вдома вчинив самогубство.

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