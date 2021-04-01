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Фігуранта "газової справи", який чотири роки ховався в Росії, відправили під суд

Ексдиректору "Надра Геоцентр" закидають співучасть у схемах Онищенка.

Фігуранта "газової справи", який чотири роки ховався в Росії, відправили під суд
Сергій Свіченко
Фото: comments.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти колишнього директора ТОВ "Надра Геоцентр" Сергія Свіченка, який фігурує у "газовій справі Онищенка".

Про це повідомила пресслужба САП.

"Директора ТОВ «Надра Геоцентр» було залучено в протиправну діяльність колишнього народного депутата України та його фінансового директора. Директор компанії подавав заявки на підконтрольні злочинному угрупуванню нардепа товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» з ПАТ «Укргазвидобування». Збитки від такої «діяльності» становлять понад 740 млн гривень", - вважає слідство.

Йому закидають ч. 1 ст. 255 (керівництво злочинною організацією), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (співучасть в привласненні майна), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (співучасть у службовому підробленні) КК України.

Свіченко був директором ТОВ "Надра Геоцентр" у 2013-2016 роках. Це підприємство було оператором спільної діяльності за угодою про спільну діяльність із державним "Укргазвидобуванням". Згідно з даними слідства, газ, який добували ця та інші компанії Онищенка в рамках спільної діяльності з "Укргазвидобуванням", потрапляв на біржі за заниженою ціною. Там його викуповували пов'язані компанії і перепродували вже за ринковою.

У червні 2016 року, коли НАБУ почало оголошувати підозри в цій справі, Свіченко спробував виїхати в Росію. Його затримали та відправили під домашній арешт.

Через те, що в лютому 2017 року йому змінили запобіжний захід на 20 млн гривень застави (яких у нього не було), Свіченко втік до Росії. Майже через чотири роки після цього він повернувся в Україну і був затриманий на кордоні.

Нагадаємо, що загалом до "газової схеми", за даними слідства, причетні близько трьох осіб. Серед них - колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко, двоє близьких людей, які виконували роль організаторів, працівники "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній та ін.

Це одна з перших гучних справ НАБУ.

Онищенко переховується від правосуддя в Іспанії.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

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