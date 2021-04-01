Штепу відправили під нічний домашній арешт

Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав нічний арешт як запобіжний захід для ексголови Слов'янської міськради Нелі Штепи, обвинуваченої у посяганні на територіальну цілісність України і створенні терористичної групи.

Про це розповів адвокат обвинуваченої Олександр Шадрін, передає Укрінформ.

"Суд підтримав клопотання прокурора про обрання Штепі запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб за місцем її проживання у Слов'янську та призначив їй частковий арешт з 22:00 до 05:00 до 29 травня", - сказав Шадрін.

Він нагадав, що термін дії попереднього запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту закінчився 19 березня.

Штепа очолювала Слов'янськ у 2010-2014 роках. За її перебування на посаді місто захопили російські бойовики на чолі з терористом Ігорем Гіркіним. У 2014 році Штепа закликала президента Росії Володимира Путіна увійти у Слов'янськ і "захистити її як жінку". Вона також подякувала Путіну за те, що увійшов у Крим.

Штепу затримали 13 липня 2014 року і звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації. Також проти неї висунуто звинувачення у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув'язнення.

Сама Штепа заявляє, що вона "нікого не зраджувала, а виконувала свій громадянський обов'язок" і домоглася звільнення 278 заручників.