Тихановська заявила, що Крим - український, і вона готова повторити це в Києві

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що окупований Росією Крим належить Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"Крим - український. Коли говориш невизначено - це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала, відповіла на запитання", - сказала Тихановська.

За її словами, вона готова повторити свою позицію у Києві і чекає запрошення на візит від українського уряду.

"Ми хочемо переконати офіційну Україну... Не те щоб переконати - хочемо розповісти нашу точку зору: щоб режим впав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, потрібен максимальний тиск - політичний, економічний. Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", - додала Тихановська.

Вона також розповіла, якої підтримки чекає від уряду України.

"З боку офіційної України нам хотілося б більше рішучих заяв, більш жорсткої позиції і якоїсь фінансової ізоляції Білорусі, тому що це дуже важлива точка тиску на режим", - зазначила Тихановська.

Нагадаємо, у липні тоді ще кандидатка у президенти Білорусі Тихановська з другої спроби відповіла на запитання: "чий Крим?". "Юридично Крим - український, фактично - російський. І не мучте мене більше", - сказала вона.

У жовтні Тихановська говорила, що має намір відвідати Україну після місцевих виборів. Вона зазначила, що Білорусь хотіла б будувати партнерські і взаємовигідні відносини з нашою країною. Голова МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що якщо Тихановська приїде в Україну, першим питанням до неї буде: "Чий Крим?"