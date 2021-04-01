Нардепи на засіданні 87 ОВК провокували конфлікт з Шевченком і тиснули на членів комісії, – ОПОРА

Спостерігачі зазначили, що депутати взагалі не мали права перебувати на дільниці при підрахунку голосів.

Спостерігачі мережі ОПОРА констатують, що активність народних депутатів України на засіданні 87 ОВК, де триває підрахунок голосів на проміжних виборах до Ради, часто мала деструктивний характер.

Це проявилося шляхом провокування конфлікту між ними та одним з кандидатів, Олександром Шевченком, а також окремими проявами публічного тиску на членів комісії. Про це йдеться на сайті ОПОРИ.

"У разі порушення суб’єктом виборчого процесу законного порядку перебігу засідання, лише ОВК, а не народні депутати, має право вживати заходів із припинення його протиправних дій. Народні депутати України, натомість, вчиняли непередбачені законодавством дії щодо кандидата в народні депутати України", – йдеться у звіті.

Спостерігачі також зазначили, що нардепи "Слуги народу", які вчора приїхали на Івано-Франківщину "контролювати підрахунок голосів", взагалі не мали права брати участь у засіданні окружної виборчої комісії 31 березня. Сторонні особи можуть допускатися лише на звичайне, а не безперервне засідання щодо встановлення підсумків голосування.

Станом на 15:24, результати голосування все ще підбиваються. Поки лідирує кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, але його розрив з Шевченком - менше відсотка.

Нагадаємо, що офіційного переможця на 50 окрузі визначили швидше, а от лідери голосування за 87 округом змінювалися ледь не щогодини.

У неділю після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Зранку мер Івано-Франківська Марцінків оприлюднив дані паралельного підрахнуку голосів, згідно з яким Шевченко перемагав, Вірастюк був на другому місці з розривом приблизно в 160 голосів, а Кошулинський – на третьому.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія "Слуга народу". Підрахунок голосів від вівторка і до ночі четверга "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Вночі ОВК оголосила перерву, підрахунок відновили близько 12 години.