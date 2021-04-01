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Комітет Ради підтримав закон про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство проти медика

Проєкт закону №5124 рекомендовано у першому читанні прийняти за основу.

Комітет Ради підтримав закон про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство проти медика
Архівне фото
Фото: @KyivCityOfficial

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування підтримав законопроєкт №5124 про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медика або фармпрацівника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.

"Підтримати проєкт закону... №5124 доопрацьований і запропонувати комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати ВР у першому читанні прийняти його за основу", - йдеться в рішенні комітету.

Рішення підтримали 10 парламентаріїв, а чотири члени комітету не голосували.

Законопроєкт пропонує карати за погрозу вбивством позбавленням волі на строк до 2 років, умисне нанесення побоїв легкої або середньої тяжкості - до 5 років, важких пошкоджень - від 5 до 12 років.

Документ зареєстрували в Раді в кінці березня.

Нагадаємо, у 2018 році колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступала за введення супроводу медиків поліцейськими через випадки їх побиття під час викликів невідкладної допомоги.

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