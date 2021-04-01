Депутатка з "Голосу" задекларувала "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика"

Депутатка Верховної Ради Олександра Устінова з "Голосу" задекларувала "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика".

Про це повідомляється в її електронній декларації.

Депутат включила тварин у категорію "Цінне рухоме майно".

Собаку Коді вона описала як друга сім'ї, який "шкоднічає, гризе взуття, вигулює по вечорам, приносить радість та щастя". Кіт Жорік "муркотить колискові по вечорам, вранці піднімає краще за будильник, дере коробки", написано в декларації.

Також серед цінного майна вона вказала "першу в Україні футболку Ukraine Fuck Corruption".

Устинова декларує тварин з таким описом з 2018 року, коли вона ще входила у правління "Центру протидії корупції" і подавала е-декларацію як представниця громадської організації. Пізніше Конституційний суд визнав рішення Верховної Ради, яке зобов'язувало громадських активістів подавати декларації, незаконним.

Устінова задекларувала близько 700 тисяч гривень доходу за 2020 рік, який переважно складався з зарплати депутата Верховної Ради та повернення податку за 2019 рік від американської податкової служби.

Нагадаємо, що жарти в деклараціях були дуже популярними кілька років тому.

Так, нардеп Володимир Парасюк вказував у своїй декларації "годинник від Святого Миколая", нардеп Сергій Мельничук - "трильйон гривень", нардеп Олег Ляшко - вила, нардеп Андрій Лозовий - партійний квиток, міністр внутрішніх справ - "сценарій у вигляді РЮКЗАКІВ, з газетними вирізками: Печальна історія про депутата каплюнаізпартіїпростихблюдей, який разом бльовочкіним та столяровою, за російські гроші заробляв брехнею (вартість 1 млрд. рублів або 1 грн.)".