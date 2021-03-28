На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол

На проміжних парламентських виборах в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) з незначним відривом перемагає Олександр Шевченко (“За майбутнє”).
Про це свідчать результати екзитполу, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”.
Станом на 18:00 результати екзитполу виглядають так:
- Олександр Шевченко (“За майбутнє”) - 32,4%;
- Руслан Кошулинський (ВО “Свобода”) - 31,6%;
- Василь Вірастюк (“Слуга народу”) - 29,4%.
Решта претендентів набирають менше 4% голосів виборців кожний.
Опитування відбувалося методом face-to-face на виході з дільниць. Результати фіксувалися інтерв’юером із застосуванням електронних планшетів.
Екзит-пол охопив 50 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Респонденти на дільницях відбиралися відповідно до кроку, який був незмінним протягом усього дня виборів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.Кількість результативних інтерв'ю –3892.
Нагадаємо, сьогодні, 28 березня 2021 року, в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) та №87 (Івано-Франківська область) відбуваються проміжні вибори народних депутатів України.
Також сьогодні проходять проміжні вибори до міських, сільських і селищних рад.
Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА заявили, що виборчий процес у Донецькій та Івано-Франківській областях відбувається в спокійному режимі, значних порушень не зафіксовано.