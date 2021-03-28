Голосування на довиборах нардепів розпочалося вчасно та проходить у штатному режимі (оновлено)

Загалом майже 295 тисяч виборців зможуть взяти участь у голосуванні в обох округах.

Всі 229 виборчих дільниць на 87 окрузі в Івано-Франківській області та 50 окрузі на Донеччині (221 – звичайна та 8 – спеціальних), де тривають довибори у Верховну Раду, відкрилися вчасно, о 8:00.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Загалом майже 295 тисяч виборців зможуть взяти участь у голосуванні в обох округах.

Станом на 9:00 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано, голосування триває у штатному режимі з системним дотриманням протиепідемічних заходів.

“Виборчі дільниці забезпечені необхідними матеріально-технічними засобами та інформаційно-довідковими плакатами, у тому числі засобами протиепідемічного захисту та роз’яснювальними матеріалами про захист від вірусних інфекцій, профілактику інфікування коронавірусом та його поширення”, – йдеться у повідомленні.

У приміщеннях виборчих дільниць нанесені безпечні лінії черги з необхідною дистанцією, проводяться періодична дезінфекція поверхонь та регулярне провітрювання приміщень.

Члени комісій та інші учасники виборчого процесу зобов’язані використовувати індивідуальні засоби захисту, антисептики. Також на дільницях чергують медичні працівники, які моніторять стан здоровʼя виборців та допомагають ДВК здійснювати дезінфікаційні заходи.

Результати проміжних виборів народних депутатів України в цих округах мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.

Також ЦВК нагадує про заборону ведення передвиборної агітації у день голосування.

Оновлення 12:23. Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час виборів залучено понад 3,5 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також створено мобільні резерви правоохоронців.

"Основне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян та проведення чесних виборів. Правоохоронці оперативно реагуватимуть на заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Водночас поліцейські стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень на дільницях", - зазначили в Управлінні комунікації Національної поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня 2021 року, в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) та №87 (Івано-Франківська область) відбуваються проміжні вибори народних депутатів України.

Також сьогодні проходять проміжні вибори до міських, сільських і селищних рад.