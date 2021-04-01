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Сайт Конституційного суду відновив роботу

27 березня сайт припинив роботу "з невідомих причин".

Сайт Конституційного суду відновив роботу
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Сайт Конституційного суду, який перестав працювати після указів Володимира Зеленського про скасування призначення суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, відновив роботу. Однак наразі дані деяких рубрик можуть не відображатися.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"Звертаємо увагу на те, що на даний час тривають роботи спрямовані на відновлення повноцінного функціонування офіційного вебсайту Конституційного Суду України. У зв'язку з цим деякі дані окремих рубрик можуть не відображатися", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сайт КСУ припинив працювати 27 березня - відразу після оприлюднення указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Тоді в суді заявили, що сайт не працює з невідомих причин.

Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року про неконституційність відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції.

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