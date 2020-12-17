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​Кулеба: якщо Тихановська приїде в Україну, першим питанням до неї буде: "Чий Крим?"

Голова МЗС України зазначив, що "абсолютно відкритий" для контактів з представниками білоруської опозиції.

​Кулеба: якщо Тихановська приїде в Україну, першим питанням до неї буде: "Чий Крим?"
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливість офіційної зустрічі лідеркою опозиції Білорусі Світланою Тихановською.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо НВ", передає "Цензор.НЕТ".

"Наші люди спілкувалися, я був готовий провести з нею телефонну розмову. Але я передав, що дуже важливо, щоб у пані Тіхановської була чітка позиція щодо російської агресії проти України. Це в її інтересах, тому що, умовно кажучи, якщо вона приїде в Україну і почне спілкуватися зі ЗМІ, першим питанням буде: "Чий Крим?". І будь-яка нечітка відповідь зіграє проти самої пані Тіхановської. Тому я тут більше навіть про неї дбаю, ніж про себе ", - сказав Кулеба.

За його словами, він "абсолютно відкритий" для контактів з представниками білоруської опозиції, але "до цього потрібно дозріти всім сторонам".

Нагадаємо,  у липні тоді ще кандидатка у президенти Білорусі Тихановська з другої спроби відповіла на запитання: "чий Крим?". "Юридично Крим - український, фактично - російський. І не мучте мене більше", - сказала вона.

У жовтні Тихановська говорила, що має намір відвідати Україну після місцевих виборів.  Вона зазначила, що Білорусь хотіла би будувати партнерські і взаємовигідні відносини з Україною. 

"Вони (українці, ред.) нам близькі історично та культурно. На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ти починаєш говорити. Я відповідаю: “Ні, вони не розуміють, але українці нас розуміють. Ми розуміємо українську, вони розуміють нас. Наші мови трохи ближчі". Найближчим часом ми плануємо поїздку до Києва. Після місцевих виборів вже", - сказала тоді лідерка білоруської опозиції.

Відповідаючи на питання, чи бачить вона Білорусь членом Європейського Союзу у майбутньому, Тихановська сказала, що це вирішуватимуть самі білоруси.

У вересні Тихановська  оголосила себе "єдиним лідером, який обраний білоруським народом". Вона зазначила, що накази Олександра Лукашенка силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню.

Лукашенко тим часом відмовляється передавати владу. В країні щотижня проходять масові мітинги, а силовики затримують людей та використовують спецзасоби.

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