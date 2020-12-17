Рада через локдаун майже не працюватиме в січні

Пленарним буде тиждень з 25 до 29 січня.

У січні Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань лише один тиждень (25-29 січня).

Відповідний проєкт постанови №4501 ухвалили на засіданні парламенту.

За це рішення проголосували 295 нардепів.

Таким чином тиждень з 11 по 15 січня та тиждень з 18 по 22 січня нардепи мають працювати в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Пленарним буде тиждень з 25 до 29 січня. 25 січня відбудеться засідання Погоджувальної Ради.

29 січня планують годину запитань до уряду, пленарне засідання та закриття сесії.

Зміна графіка роботи парламенту зумовлена запровадженням локдауну.

Нагадаємо, у листопаді народні депутати підтримали пропозицію внести зміни до плану роботи Верховної Ради - скоротити пленарний тиждень до одного дня через коронавірус.