Рада через локдаун майже не працюватиме в січні

У січні Верховна Рада працюватиме у режимі пленарних засідань лише один тиждень (25-29 січня).
Відповідний проєкт постанови №4501 ухвалили на засіданні парламенту.
За це рішення проголосували 295 нардепів.
Таким чином тиждень з 11 по 15 січня та тиждень з 18 по 22 січня нардепи мають працювати в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
Пленарним буде тиждень з 25 до 29 січня. 25 січня відбудеться засідання Погоджувальної Ради.
29 січня планують годину запитань до уряду, пленарне засідання та закриття сесії.
Зміна графіка роботи парламенту зумовлена запровадженням локдауну.
Нагадаємо, у листопаді народні депутати підтримали пропозицію внести зміни до плану роботи Верховної Ради - скоротити пленарний тиждень до одного дня через коронавірус.