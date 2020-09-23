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Тихановська оголосила себе єдиним лідером Білорусі

"Насправді сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію".

Тихановська оголосила себе єдиним лідером Білорусі
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Опозиціонерка Світлана Тихановська прокоментувала таємну інавгурацію Олександра Лукашенка і оголосила себе "єдиним лідером, який обраний білоруським народом".

Звернення Тихановської оприлюднила її пресслужба в Telegram.

"Сьогодні потай від народу Лукашенко спробував провести інавгурацію. Ми всі розуміємо, що відбувається. Ця спроба визнати себе легітимним призвела лише до того, що попередні повноваження закінчені, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію", - заявила вона.

Тихановська зазначила, що накази Лукашенка силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню.

"Я, Світлана Тихановска, є єдиним лідером, який обраний білоруським народом. І наше завдання зараз - разом побудувати нову Білорусь", - заявила опозиціонерка.

Вона також додала, що Європа підтримує білоруський народ у вимозі припинити насильство, звільнити політв'язнів і провести нові вибори.

"Вони готові надати реальну допомогу - існують серйозні інвестиційні пакети, які передбачені для Білорусі після перемоги демократії. І разом ми переможемо", - наголосила Тихановська.

Нагадаємо, Лукашенко сьогодні офіційно пройшов інавгурацію попри невизнання результатів виборів президента країнами ЄС і США. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.

Після інавгурації Лукашенка почалися масові акції, є затримані.

Глава МЗС Литви назвав таємну інавгурацію Лукашенка "фарсом".

Міністерство закордонних справ України проведе додаткові наради та консультації, щоб визначити позицію стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка.

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