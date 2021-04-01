Підсанкційний Козак за рік вдвічі збагатів і знову "забув" задекларувати цивільну дружину, - "Схеми"

Наталія Лавренюк має численне майно в Україні, та є громадянкою двох країн - України та Росії.

Грошові активи народного депутата України від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака, який перебуває під санкціями РНБО, за рік зросли вдвічі. При цьому політик знову не вніс до декларації відомості про те, що перебуває у цивільному шлюбі із Наталією Лавренюк, проти якої в Україні також введені санкції, і не задекларував її майно.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", які проаналізували декларації політика за 2019 та 2020 роки.

За підрахунками журналістів, які проводилися з урахуванням актуального курсу валют за відповідні періоди, у 2019 році грошові активи Тараса Козака склали 8 239 177 євро, а у 2020 році вдвічі більше - 17 254 985 євро. Доходи нардепа у 2020 році теж зросли - на майже 3 мільйони євро: 10 951 334 євро у 2020 проти 8 243 463 євро у 2019 році.

У розділі "Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування" декларації нардепа Тараса Козака за 2020, як і в попередні роки, відсутні відомості про його цивільну дружину Наталію Лавренюк. І відповідно декларація Козака не містить інформації про її грошові активи, доходи і майно.

Журналісти програми "Схеми" ще восени 2019 року встановили, що народний депутат Тарас Козак та Наталія Лавренюк перебувають у цивільному шлюбі. Вони разом подорожують, відвідують свята, ділять спільний побут і, як розповів сам політик, мають спільну дитину.

Тоді ж журналісти виявили, що Наталія Лавренюк має численне майно в Україні, та є громадянкою двох країн - України та Росії.

Наталія Лавренюк має спільний нафтовий бізнес у Росії з подружжям Оксани Марченко та Віктора Медведчука і квартиру у Москві вартістю 13 млн доларів. У спільному розслідуванні "Схем" і OCCRP "Російські гроші. Українська політика" журналісти встановили, що саме Оксана Марченко і Наталія Лавренюк у лютому 2014 року, під час захоплення Криму, за безцінь купили "Новошахтинський нафтопереробний завод" у Росії. Завод, починаючи з 2014 року і донині, забезпечив родинам Віктора Медведчука і Тараса Козака дивіденди у розмірі понад 100 млн доларів.

Через діяльність "Новошахтинського нафтопереробного заводу" нафтопродуктів щодо Віктора Медведчука, Оксани Марченко і Наталії Лавренюк були введені санкції Радою нацбезпеки і оборони України. Підприємство нібито постачало нафтопродукти в ОРДЛО, хоча менеджмент заводу це заперечує. Віктор Медведчук, коментуючи санкції, заявив, що вони були введені "проти мене і мого товариша по фракції, а також членів наших родин", чим іще раз підтвердив, що Лавренюк і Козак перебувають у цивільному шлюбі.