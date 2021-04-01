Голова Генштабу США обговорив з українським та російським колегами ситуацію на Донбасі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі 31 березня провів перемовини з головами Генеральних штабів України і Російської Федерації.

Як зазначає Reuters, такі телефонні розмови між вищими військовими чиновниками країн відбуваються час від часу. Агентство стверджує, що сторони не повідомляють деталей розмови.

Водночас речник комітету Дейв Батлер за підсумками розмови Міллі з головнокомандувачем Збройних сил України Русланом Хомчаком повідомив, що сторони "обговорили поточне безпекове середовище у Східній Європі". В американському відомстві наголосили, що "Україна є ключовим партнером НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі".

Зокрема, генерал-полковник Руслан Хомчак поінформував генерала Марка Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні та на навколо її кордонів, повідомляють в українському Генштабі.

"У ході телефонної розмови генерал-полковник Руслан Хомчак подякував генералу Марку Міллі за всебічну та багаторічну підтримку США Збройних Сил України у протидії агресії з боку російської федерації.Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі висловив співчуття у зв’язку із трагічною загибеллю чотирьох українських воїнів під Шумами та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості України у міжнародно визнаних кордонах в умовах тривання агресії", - зазначається в повідомленні.

За даними російського агентства ТАСС, сторони домовилися не оприлюднювати детальну інформацію про розмову. У Міноборони РФ кажуть, що розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Нагадаємо, 30 березня, під час доповіді у парламенті, начальник Генерального штабу-головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Ворожі війська зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

У той же день Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Така кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна перебуває в стані війни з Росією.

На повідомлення про російські війська на кордоні з Україною відреагували у Пентагоні. За даними New York Times, європейське командування армії США підвищило рівень загрози (watch level) з "можлива криза" до "потенційна криза, що насувається".